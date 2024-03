AB InBev relance la production de la pils Piedboeuf

AB InBev lance une troisième marque de pils sur le marché belge à côté de ses Jupiler (classique et Blue) et Stella Artois: la Piedboeuf Extra Pils. Cette marque historique n'avait pas complètement disparu des rayons puisque de la bière de table est encore disponible sous cette appellation. La pils ressuscitée et son emballage constituent un clin d'oeil aux origines de la brasserie liégeoise Piedboeuf.