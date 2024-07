Action annonce des ventes en nette augmentation au premier semestre

La chaîne néerlandaise de magasins Action a noté une nette croissance de son chiffre d'affaires et de ses ventes au premier semestre. C'est ce qu'indique jeudi 3i, propriétaire de la chaîne.

Le discounter a enregistré au premier semestre une hausse des ventes de 20,1% par rapport à la même période l'an dernier, pour atteindre un chiffre d'affaires de 6,2 milliards d'euros. À périmètre constant (en ne comptant pas les ventes des nouveaux magasins ouverts sur les 12 derniers mois), la hausse s'élève à 9%. Cette croissance s'explique principalement par "la vente de plus de produits aux nouveaux et anciens clients", explique l'entreprise.

Action a poursuivi son expansion en début d'année, avec 119 magasins ouverts durant les six premiers mois de 2024, portant le nombre total d'enseignes à 2.685 dans douze pays, dont la Belgique. L'objectif sera d'en ouvrir 330 d'ici à la fin de l'année.

La marge bénéficiaire (ebitda) d'Action s'établit à 843 millions d'euros, soit une progression de 23% par rapport au premier semestre 2023.

L'entreprise se félicite également de la création de plus de 3.100 emplois supplémentaires et l'ouverture d'un premier centre de distribution en Italie.

Selon le PDG du groupe 3i Simon Borrows, la chaîne est en avance sur ses prévisions, et ce malgré la baisse des prix et l'impact du temps froid et humide du mois de juin sur une partie de l'Europe.