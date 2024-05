Aerospacelab lance la construction de sa mégausine de production de satellites à Charleroi

Aerospacelab a officiellement lancé jeudi à Charleroi la construction de la plus grande usine de fabrication de satellites en Europe. L'entreprise wallonne active dans le développement et la commercialisation de satellites entend, grâce à cet outil situé en pleine ville, intégrer le top 3 mondial dans ce domaine d'activités. Le site emploiera environ 500 personnes et aura une capacité de production allant jusqu'à 500 satellites par an.