Agribex revient à Brussels Expo du 6 au 10 décembre

Le salon professionnel consacré à l'agriculture, Agribex, prendra ses quartiers dans les palais de Brussels Expo du mercredi 6 au dimanche 10 décembre prochains, annoncent jeudi les organisateurs. La précédente édition de cette foire bisannuelle avait été annulée en raison de la crise du coronavirus. Avant la pandémie, l'événement attirait plus de 100.000 visiteurs.

Les animaux et toute l'activité d'élevage seront exposés au "Brussels Livestock Show" (halls 1 et 3) qui prévoira également différents concours et démonstrations en continu.

Le prix d'une entrée au salon est fixé à 16 euros en ligne, via le site https://www.agribex.be, et 18 euros sur place. La journée professionnelle est prévue le mercredi 6 décembre.