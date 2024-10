Airbus maintient son objectif de livraisons malgré les problèmes de fournisseurs

Airbus a livré 50 avions neufs en septembre, un chiffre en faible progression par rapport au mois d'août - généralement creux -, ce qui a inquiété des investisseurs s'interrogeant sur la capacité de l'avionneur à maintenir son objectif, déjà revu à la baisse en juin, à 770 avions contre 800 cette année. Certains ont même avancé qu'Airbus pourrait publier un avertissement avant ses résultats trimestriels attendus le 30 octobre.

"C'est décevant, je l'avoue. On visait un petit peu plus haut", a déclaré Christian Scherer devant l'Association des journalistes de la presse aéronautique (AJPAE).

"La réalité qui se cache derrière n'est pas plus inquiétante que ça. Donc on maintient notre trajectoire", a-t-il assuré.

- "Maillons faibles" -

Il a mis le problème de retard dans les livraisons sur le compte des fournisseurs en citant parmi les "maillons faibles" Spirit, qui lui fournit des fuselages et assemble des ailes, et CFM, une coentreprise entre General Electric et Safran Aircraft Engines, l'un des principaux fournisseurs de moteurs.