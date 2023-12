Airbus a testé un nouveau kit transformant son A400M en avion de lutte anti-incendie

La filiale Airbus Defence and Space (ADS) de l'avionneur indique dans un communiqué avoir bouclé en Espagne une nouvelle campagne de tests ayant duré deux semaines. Elle a permis à un A400M de larguer à six reprises du retardant de couleur rouge et de l'eau.

"Nous avons testé une nouvelle version du kit, améliorant l'efficacité du largage et réduisant le temps de déchargement de plus de 30% par rapport à l'année dernière, tout en étant combiné avec un déploiement rapide et une installation facile sur l'avion A400M", a déclaré le responsable des systèmes aériens militaires chez Airbus Defence and Space, Jean-Brice Dumont, cité dans le communiqué.