Ann Caluwaerts, l'une des principales cadres de Telenet, quitte le groupe

Ann Caluwaerts apparaissait toujours ces dernières années auprès du CEO de Telenet John Porter, dès que le groupe avait une grande annonce à faire. Elle a démarré sa carrière en 2011 en tant que membre de la direction, responsable du contenu et des affaires publiques, avant d'endosser plusieurs autres rôles au fil des années.

John Porter estime qu'Ann Caluwaerts "a fortement marqué la stratégie et l'évolution" de l'entreprise. "Ann a le don de rassembler les gens, d'identifier et de développer les talents. Son énergie positive et ses qualités de leader permettent aux équipes placées sous sa responsabilité d'obtenir de très bons résultats", a-t-il ajouté.