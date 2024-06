Arnaud Lagardère reprend la tête de son groupe après une décision de justice en sa faveur

Ses avocats, Me Sébastien Schapira et Me Dimitri Grémont, avaient fait appel, ce qui a abouti à cette décision de justice en sa faveur. Sa mise en examen reste néanmoins effective par ailleurs.

Un conseil d'administration chez Hachette Livre, premier éditeur en France, doit également se réunir "très prochainement" pour réinstaller Arnaud Lagardère à son poste de PDG.

- Le "soutien" de Bolloré -

Cité dans le communiqué, M. Lagardère a remercié pour leur "confiance" et leur "soutien" les administrateurs et les actionnaires du groupe, "et plus particulièrement le premier d'entre eux, la famille Bolloré".

Après la mise en retrait de M. Lagardère, l'intérim avait été assuré par Jean-Christophe Thiery, président du conseil de surveillance du Groupe Canal+.