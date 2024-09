Bahreïn introduit une taxe sur les bénéfices des multinationales

Cette taxe s'appliquera à toutes les compagnies dont les revenus mondiaux dépassent les 750 millions d'euros, reflétant "l'engagement du Bahreïn à promouvoir l'équité et la transparence économiques mondiales", a-t-elle ajouté.

La mesure, qui entrera en vigueur le 1er janvier, "vise à garantir que les multinationales payent une taxe minimum de 15% sur les profits générés" dans le pays, conformément aux standards de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), a indiqué dimanche soir l'agence nationale d'information bahreïnie (BNA).

En 2021, plus de 130 pays ont convenu d'introduire un taux d'imposition mondial minimum de 15%, sous l'égide de l'OCDE, afin de mettre fin à la recherche de taux bas par les grandes entreprises.

Petit producteur de brut non membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), Bahreïn cherche à diversifier ses sources de revenus, largement dépendants de l'or noir, à l'instar d'autres pays du Golfe.

Les Emirats arabes unis, longtemps considérés comme un paradis fiscal et siège régional de nombreuses entreprises, ont commencé l'année dernière à taxer les bénéfices des entreprises de plus de 375.000 dirhams (environ 91.500 euros) à 9%, tandis qu'Oman et le Koweït ont déjà un taux d'imposition de 15% sur les sociétés étrangères.