Birmanie: le bilan du typhon Yagi grimpe à 268 morts et 88 disparus

Les crues dans 56 districts du pays ont fait "268 morts et 88 disparus", a indiqué le pouvoir militaire dans un communiqué. Environ 270.000 hectares de rizières et d'autres cultures ont été submergés par les eaux, et plus de 100.000 animaux de ferme ont été tués, a-t-il ajouté.

Un précédent bilan partagé par la chaîne de télévision d'État MRTV faisait état de 226 morts et 77 disparus.

Le super typhon Yagi a provoqué des inondations et des glissements de terrain d'une ampleur inédite depuis plusieurs décennies en Asie.