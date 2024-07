Boeing voit une flotte commerciale mondiale de plus de 50.000 avions dans 20 ans

La planète devrait être sillonnée en 2043 par un peu plus de 50.000 avions commerciaux, soit quasiment le double de la flotte actuelle, selon les prévisions publiées vendredi par le constructeur aéronautique américain Boeing.

Sur les quelque 26.750 avions commerciaux actuellement en service (passagers et fret), seulement 6.195 devraient encore voler dans vingt ans.

"L'équilibre entre remplacement et croissance (du marché) est très proche, quasiment 50-50", avec respectivement 20.600 et 23.400 avions, a noté Darren Hulst, vice-président chargé du marketing de la branche aviation commerciale de Boeing, lors d'une audioconférence avec des journalistes.

En résumé, près de 44.000 nouveaux avions vont devoir sortir des chaînes d'assemblage d'ici 2043 pour répondre à la demande, dont plus de 33.000 monocouloirs et 8.000 bicouloirs.

Mais, du fait de problèmes de production, de contrôle qualité et d'approvisionnement, les deux grands constructeurs mondiaux - Boeing et son concurrent européen Airbus - affichent des retards de livraison et leurs carnets de commande sont pleins jusqu'à la fin de la décennie.