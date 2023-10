Cancer: partenariat massif entre l'américain Merck et le japonais Daiichi Sankyo

Dans un premier temps, Merck doit verser 4 milliards de dollars à Daiichi Sankyo et pourra ensuite effectuer des paiements supplémentaires en fonction de l'atteinte d'objectifs de ventes futures, pour un montant total qui pourra atteindre jusqu'à 22 milliards des dollars, selon un communiqué commun.

"Au moment où Daiichi Sankyo poursuit sa transformation en un leader mondial de l'oncologie en renforçant son infrastructure et ses talents, une collaboration avec Merck nous permettra" de mettre ces traitements "à la disposition d'un plus grand nombre de patients le plus rapidement possible", a déclaré le directeur général de Daiichi Sankyo Sunao Manabe, cité dans le communiqué.

Le titre du groupe nippon a bondi de près de 18% à la Bourse de Tokyo après l'annonce, et était en hausse de 12,9% à l'interruption de séance de la mi-journée.