Charente-Maritime: des pesticides relevés dans l'air de La Rochelle

La pollution aux pesticides est un sujet brûlant depuis le lancement en 2018 d'une alerte sanitaire par le centre hospitalier de Poitiers pour signaler le nombre élevé de patients - une cinquantaine d'adultes et plusieurs enfants - atteints d'hémopathies et cancers à Saint-Rogatien, bourg de 2.200 habitants proche de La Rochelle.

Ces taux sont environ trois fois plus élevés à Montroy (13,2 ng/m3) et Saint-Christophe (11,8 ng/m3), les deux autres sites de prélèvement situés en milieu rural, respectivement à 15 et 20 km à l'est de La Rochelle.

- Produits "très volatiles" -

Cette différence de niveau suggère "un transfert des molécules par l'air depuis les surfaces agricoles vers cette zone urbaine", selon l'étude.

"Ca prouve scientifiquement que ces produits sont très volatiles et qu'on les retrouve loin de la zone où ils sont épandus", estime Marc Maigné, médecin et élu référent en matière de politique de santé environnementale pour l'agglomération de La Rochelle.