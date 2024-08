"Ciel rouge" et "crépitements", un camping des Pyrénées-Orientales évacué à cause d'un feu nocturne

"Sur le coup, il y a l'adrénaline, on pense à se sauver, aider tout le monde et se sauver": Sophie Notreami, assistante maternelle d'une cinquantaine d'années venue de Tours, s'est réveillée vers 2h30, dans son mobil-home, stationné sur le camping de Mar Estang.

"J'ai réveillé mon mari, on a vu le ciel rouge, entendu des crépitements, on a réveillé les amis qui étaient à côté et ensuite tous les voisins", a-t-elle raconté à l'AFP.

"Ca a été assez vite, il y a eu une alarme, on a été parmi les premiers informés", se souvient Kévin Landres, 24 ans, arrivé dimanche de Paris avec son frère Thierry, de deux ans son cadet.

- "Pas évident" -

"On est allé vérifier ce qui se passait, on a à peine eu le temps de vérifier que tout le monde était déjà en train de paniquer", a souligné ce dernier, ajoutant: "heureusement, le personnel de sécurité est venu, ils ont fait leur travail, aidé à l'évacuation la plus simple et la plus rapide".

Venu du nord de la France avec sa femme et sa fille en bas âge, Franck Hannequand, 48 ans, confie avoir eu peur parce qu'avec "la petite, c'était pas évident".