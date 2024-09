Circulation des trains réduite sur deux axes en raison de travaux à Uccle

La circulation des trains sera réduite du 14 octobre au 15 juin 2025 sur les axes Bruxelles-Luxembourg-Nivelles et Bruxelles-Luxembourg-Hal/Enghien. Infrabel poursuit les travaux du nouveau pont qui surplombe la gare d'Uccle Saint-Job, à hauteur de l'avenue Jean et Pierre Carsoel. Le chantier a débuté en 2023 et devrait se terminer à l'automne 2025, annonce vendredi le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.