Colruyt lance une alternative sans alcool à la Cara Pils

"L'an dernier, un client sur trois chez Colruyt a acheté à un moment donné une boisson alternative sans alcool, pour un client sur cinq l'année précédente. Il est clair qu'ils sont de plus en plus sensibilisés à la consommation d'alcool", souligne Dieter de Brackeleer, représentant chez Colruyt.

Selon Colruyt, les bières 0% font partie des boissons non alcoolisées qui rencontrent le plus de succès. En 2023, le groupe a vu ses ventes de bières sans alcool augmenter de 20% en comparaison à la même période l'année dernière.

Au début des années 2000, le groupe avait déjà tenté de lancer une bière blonde sans alcool. "À l'époque, le succès n'avait pas été au rendez-vous et nous avons cessé de la commercialiser après quelques années. Les consommateurs n'étaient pas prêts", explique une porte-parole de Colruyt. "En outre, nous sommes aujourd'hui beaucoup plus avancés dans le développement des boissons non alcoolisées et nous nous concentrons davantage sur leur saveur."

Si la progression ces dernières années des volumes de bières faiblement (max. 3,5% alc.) ou non alcoolisées est forte, la part de marché de ce segment dans l'ensemble du secteur brassicole belge reste marginale, estimée actuellement à 4,8%.

A l'échelle européenne, la proportion est identique, selon des données d'Eurostat publiées la semaine dernière. Les pays européens ont brassé l'an dernier 343 millions d'hectolitres de bière dont 18 millions contenaient moins de 0,5% d'alcool.