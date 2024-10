Des avions de l'armée japonaise en Jordanie prêts à évacuer des ressortissants japonais

Les deux appareils en provenance du Japon ont atterri à l'aéroport jordanien, et un autre avion devrait voler vers la Grèce, pour fournir plus de flexibilité opérationnelle et de répartir les risques, selon la défense japonaise, citée par l'agence de presse Kyodo.

"En coopération avec les ministères et agences ad hoc, nous allons donner la priorité à la sécurité de nos ressortissants", a annoncé le ministre de la Défense, le général Nakatani, lors d'une conférence de presse à Tokyo. Il n'a pas fourni plus de détails sur l'opération, ni les trajectoires et calendriers de vols.