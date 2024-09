D'Ieteren passe dans les mains d'une seule branche familiale

Le holding bruxellois D'Ieteren, notamment connu comme importateur de VW et actionnaire majoritaire de Carglass, ne sera bientôt plus détenu que par une seule branche familiale: celle de Nicolas D'Ieteren (via sa société d'investissements Nayarit). Ce dernier rachète les parts détenus par son cousin - Olivier Périer via le groupe SPDG -, a-t-on appris lundi en marge de la présentation des résultats semestriels du holding. L'opération, qui se chiffre en milliards d'euros, se traduira par aussi un dividende extraordinaire de 74 euros par action.