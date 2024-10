Durabilité: les réviseurs veulent la transposition d'urgence de la directive CSRD

Cette directive européenne, qui vise à renforcer la transparence et la qualité des rapports de durabilité (plus de 2.380 entreprises belges sont concernées, selon l'IRE), devait en principe être transposée en droit national avant le 6 juillet. La Belgique ne l'a toujours pas fait, malgré une première lecture en conseil des ministres et un avis du Conseil d'État.

"Sans cadre juridique clair, ces entreprises ne savent pas quels efforts elles doivent fournir pour répondre aux nouvelles exigences. Ce manque de clarté a également des répercussions importantes pour les auditeurs qui - selon le projet de loi actuellement sur la table - seront chargés de vérifier ces rapports", dénonce l'Institut des réviseurs d'entreprises.