Eaux minérales: Nestlé assure avoir "intensifié la surveillance" de ses forages français

"On a intensifié la surveillance des forages sous le contrôle des autorités" et "chaque bouteille qui sort de nos sites peut être bue par les consommateurs en toute sécurité", a déclaré la présidente de Nestlé France, Muriel Lienau, dans un entretien avec l'AFP.

En France, Nestlé est propriétaire des marques Vittel, Contrex et Hépar, puisées et embouteillées dans les Vosges, et Perrier dans le Gard.

L'agence sanitaire française Anses a recommandé "une surveillance renforcée" des sites de captage d'eau du géant suisse en raison "d'un niveau de confiance insuffisant" dans "l'évaluation de la qualité des ressources", dans une note d'octobre révélée jeudi par Le Monde et franceinfo, dont l'AFP a obtenu une copie.

Cette note évoque notamment de "multiples constats de contaminations microbiologiques d'origine fécale" au niveau des captages. L'Anses avait été sollicitée par les agences régionales de santé (ARS) Grand Est et Occitanie - où se trouvent les captages - pour déterminer les mesures à prendre devant la "dégradation de la qualité des ressources" en eau du groupe.