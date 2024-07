EDF améliore son bénéfice semestriel mais anticipe une "baisse durable" des prix de l'électricité

En France, la production nucléaire a augmenté de 19,4 térawattheures (TWh) au premier semestre, pour atteindre 177,4 TWh. Fort du redressement de sa production nucléaire depuis l'an dernier, "l'estimation de production nucléaire en France est attendue dans le haut de la fourchette 315-345 TWh pour 2024 et celles de 2025 et 2026 sont confirmées dans la fourchette 335-365 TWh", a indiqué le groupe.

Le géant électricien avait fini 2023 avec un bénéfice net de 10 milliards d'euros. Il avait ainsi tourné la page d'une année 2022 marquée par une perte inédite de 17,9 milliards d'euros, en raison de difficultés dans ses barrages et d'une baisse de production nucléaire liée à un problème de corrosion dans plusieurs centrales et au décalage des calendriers de maintenance du fait du Covid.

En outre, en 2022, EDF n'avait pas pu profiter pleinement de la flambée des prix de l'électricité, contraint par l'Etat français, son actionnaire à 100%, de vendre plus de courant à prix cassé à ses concurrents fournisseurs alternatifs. L'an dernier, ce mécanisme n'a pas été reconduit et cette fois l'entreprise a pu à la fois vendre plus d'électricité et profiter de prix soutenus.