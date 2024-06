En 2023, le TEC a renoué avec un niveau de fréquentation d'avant-covid

Retour lui-même induit en partie par un renforcement de l'offre: en 2023, le TEC a notamment lancé trois nouvelles lignes Express, deux nouvelles lignes Aérobus entre l'aéroport de Charleroi et trois gares de la région, et sa première ligne touristique éVasion Bouillon-Orval.

Le TEC se félicite également d'avoir mené de nombreuses actions pour faciliter les voyages sur son réseau, avec notamment la mise en place de l'abonnement date à date et des parcours supprimés dans son planificateur, l'installation d'écrans dynamiques d'information, de bornes et de box-vélos...

Le réseau wallon a par ailleurs commandé ses premiers bus 100% électriques pour compléter sa flotte, actuellement constituée de 41 % de véhicules hybrides.

"Aujourd'hui plus que jamais, le transport en commun a un rôle clé à jouer face à l'urgence climatique. Cela passe par nos installations et véhicules, mais également par notre capacité à mettre en place toutes les actions nécessaires pour convaincre davantage de citoyens de faire le choix du TEC et ainsi soutenir la Vision FAST de la Région wallonne qui ambitionne d'augmenter significativement la part modale du bus et du tram en la passant de 4% à 10% d'ici 2030", commente l'administrateur général du TEC, Jean-Michel Soors.