En difficulté, les meubles iconiques Tolix déclarent la guerre à la contrefaçon

Icônes du design, les meubles Tolix sont présents dans les plus grands musées. Mais la contrefaçon vole "la moitié" du chiffre d'affaires de la PME, un "cancer" auquel entend s'attaquer sa nouvelle direction, qui a récemment sauvé la griffe Balmain de la faillite.

Le Museum of Modern Art à New York, le Centre Georges-Pompidou à Paris, le Vitra Design Museum en Allemagne... Des meubles Tolix s'exposent dans les plus grands musées du monde.