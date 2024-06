Ford veut encore supprimer environ 1.600 postes dans son usine de Valence en Espagne

Le syndicat UGT a annoncé de son côté qu'un total de 1.622 employés étaient concernés par ce plan social.

Sur ce total, 626 seraient affectés par "des départs volontaires à caractère définitif" tandis que 996 pourraient bénéficier d'une "préférence d'embauche en 2027" lorsque l'entreprise créera des postes pour produire ce nouveau véhicule, a détaillé l'organisation.

Ce plan social intervient à peine plus d'un an après la suppression de 1.100 postes dans cette même usine située à Almussafes, en périphérie de Valence et qui emploie actuellement entre 4.700 et 4.800 personnes.