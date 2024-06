Gimv investit dans une société allemande de machines pour terrains de sport

Gimv deviendra actionnaire majoritaire de l'entreprise allemande SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH, qui fabrique des machines utilisées pour aménager des terrains de sport. L'investissement devrait "soutenir la croissance et l'expansion internationale de SMG", a indiqué la société d'investissement flamande dans un communiqué de presse vendredi.

Les machines de SMG sont notamment utilisées pour construire des pistes d'athlétisme, des courts de tennis, des terrains de jeu ou encore des pelouses artificielles. L'entreprise, fondée il y a près de 50 ans, compte notamment parmi ses clients des clubs de football de premier plan tels que le Real Madrid ou le FC Bayern Munich. Les États-Unis représentent son principal marché.

"Avec Gimv, nous voulons maintenant franchir les prochaines étapes vers une plus grande internationalisation et cibler les nombreuses opportunités qui s'offrent à nous à l'étranger", ont déclaré les copropriétaires de SMG, Daniel et Tobias Owegeser. Ces derniers garderont des parts dans la société, en dépit de l'arrivée de Gimv.