Hanouna à nouveau présent le week-end sur C8, à partir du 7 septembre

Cyril Hanouna, animateur influent mais controversé, sera à nouveau présent le week-end sur C8 à partir du 7 septembre, en plus de son émission quotidienne en semaine, "Touche pas à mon poste" (TPMP), a annoncé la chaîne mardi.

Mais selon un communiqué de C8, "fort de son succès dès le lancement de l’émission la saison dernière, Cyril Hanouna revient avec +Face à Hanouna+ tous les week-ends à partir du 7 septembre".

Le talk-show démarrera à 19H10 les samedis et dimanches, et sera enregistré à l'avance. Le concept avait été testé entre février et avril derniers.

Dès le 2 septembre, l'animateur star assurera la rentrée de TPMP, en direct à partir de 18H10.

Le provocateur du PAF pourrait en outre retourner dès le 26 août sur la radio Europe 1, dans le giron, comme C8, du milliardaire conservateur Vincent Bolloré.