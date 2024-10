Inondations: ces épisodes vont "se répéter" prévient Agnès Pannier-Runacher

Les épisodes tels que les inondations qui ont touché le Centre-Est de la France "vont être appelés à se répéter", a prévenu vendredi la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher, lors d'un déplacement à Chavanay (Loire).

"On le voit, ces épisodes, ils vont être appelés à se répéter. Et donc, il faut que, collectivement, on ajuste notre niveau de jeu", a-t-elle déclaré à la presse, après avoir rencontré des élus de ce bourg de plus de 2.500 habitants très touché par les inondations.