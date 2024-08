JO: le "parcours d'obstacles" des travailleurs sans-papiers pour éviter les contrôles

En Île-de-France, 35.000 policiers et gendarmes, 18.000 militaires de l'opération Sentinelle et plusieurs milliers d'agents de sécurité privée sont mobilisés en moyenne chaque jour pour les Jeux, pour lesquels étaient attendus 15 millions de visiteurs.

"Avec les JO, il y a beaucoup plus de risques de se faire contrôler. Les forces de l'ordre font leur travail. Mais je préfère éviter de me faire arrêter, quitte à perdre 600 euros", explique ce Sénégalais sans titre de séjour.

- "Calvaire" -

"Mais le risque de tomber sur quelqu'un de moins compréhensif est trop grand. Je préfère ne pas gagner d'argent plutôt qu'être renvoyé dans mon pays", explique le jeune triporteur, installé depuis six ans en France.

Après de multiples détours pour livrer un colis, et six kilomètres parcourus, Issouf lui, a buté sur un énième contrôle. Arrivé trop tard, sa course ne lui a pas été payée par la plateforme, déplore-t-il.

"C'est un calvaire. Cet été, c'est vraiment très dur", dit l'Ivoirien qui a dû solliciter un délai pour payer son loyer.

Les livreurs interrogés assurent respecter scrupuleusement le code de la route pour ne pas se faire remarquer et effectuer des détours pour éviter les lieux à forte présence policière qu'ils se signalent entre eux dans une messagerie. Dans certains secteurs, comme près des ambassades, ils refusent tout simplement la commande.