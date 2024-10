La Bourse de Paris attentiste avant la saison des résultats

La Bourse de Paris est dans la retenue mardi avant d'entrer dans le vif de la saison des résultats d'entreprises, sur fond d'inquiétudes persistantes pour la relance chinoise et de nette baisse des prix du pétrole.

"La microéconomie prend le dessus sur la macroéconomie cette semaine du fait de l’intensification de la saison des résultats" pour le troisième trimestre, résume Christopher Dembik, conseiller en investissement chez Pictet AM.

"De nombreuses entreprises de premier rang vont publier leurs résultats cette semaine", abonde John Plassard, spécialiste en investissement pour Mirabeau.

Parmi les grandes entreprises françaises, les publications de LVMH, numéro un mondial du luxe, et de Fnac Darty sont attendues mardi. Aux Etats-Unis, les banques seront à l'honneur, avec Bank of America, Goldman Sachs et Citigroup.