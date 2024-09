La Bourse de Paris dans le vert avant la réunion de la Fed

Après un cycle de onze hausses, la Fed doit abaisser pour la première fois depuis mars 2020 ses taux directeurs, qui se situaient depuis juillet 2023 dans la fourchette de 5,25% à 5,50%, au plus haut en deux décennies.

Les investisseurs n'arrivent pas à trancher nettement entre une baisse modérée de 0,25 point de pourcentage ou une baisse plus importante d'un demi-point.

"Certains plaident en faveur d'une réduction plus importante pour prévenir un ralentissement économique, en particulier parce que l'inflation se modère, tandis que d'autres considèrent qu'une réduction plus faible est un changement plus sûr et progressif", résume John Plassard.