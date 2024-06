La Bourse de Paris rebondit dans une semaine volatile

A New York, les trois principaux indices ont finalement terminé dans le vert mardi, après un début de séance en repli, rassurés par des données conformes aux attentes concernant les commandes industrielles et par une baisse du nombre d'offres d'emploi disponibles en avril aux Etats-Unis.

"Le marché devient de plus en plus sensible au moindre signal d’affaiblissement du marché de travail américain (après la baisse surprise du nombre d’offres d’emplois mardi) qui pourrait rendre la Réserve fédérale (la banque centrale américaine NDLR) plus confiante par rapport à ces dernières semaines dans l’enclenchement de son cycle de baisse de taux cette année", estiment les analystes de Natixis CIB Research.

Ces données qui montrent un "refroidissement du marché du travail américain, la demande de main-d'œuvre continuant à se modérer" font également "suite à une série de données américaines globalement plus faibles au cours des derniers jours", rappellent les analystes de Deutsche Bank.