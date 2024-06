La Bourse de Paris recule au lendemain des annonces de la Fed

"Quelques heures seulement après la publication d'un CPI étonnamment bas, la Fed a décidé de maintenir ses taux d'intérêt à leur niveau actuel et, plus important encore, a indiqué qu'elle ne réduirait ses taux qu'une seule fois cette année", souligne Wolfgang Bauer, gérant taux chez M&G Investments.

Les taux restent ainsi dans la fourchette de 5,25% à 5,50% dans laquelle ils se trouvent depuis juillet dernier, au plus haut niveau depuis plus de 20 ans. Et pour 2024, quatre des membres du comité monétaire de la Fed ne prévoient aucune baisse des taux, sept en voient une, et huit tablent sur deux.

"La Fed manque actuellement de confiance pour fixer une date précise pour sa première baisse des taux (...) mais semble toutefois prête à les réduire s'il y avait besoin d'amortir le risque d'un atterrissage brutal de l'économie", note Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets.