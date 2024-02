La Bourse de Paris stable avant Nvidia

La Bourse de Paris évolue près de l'équilibre (-0,04%) mercredi matin, en l'absence de catalyseur et dans l'attente de la publication des résultats du géant américain des puces Nvidia, prévue après la clôture de Wall Street.

Vers 09H35, l'indice vedette CAC 40 reculait de 2,89 points, à 7.792,33 points. Plus tôt, il a atteint un nouveau plus haut en séance à 7.809,47 points. Mardi, il avait gagné 0,34% et atteint de nouveaux records à la fois en clôture (7.795,22 points) et en séance.