La détresse d'un apiculteur français face à la concurrence des miels étrangers

Il est l'un des visages d'une apiculture française en crise: producteur en Alsace depuis 13 ans, Laurent Fichter ne sait pas s'il pourra poursuivre son activité au-delà de quelques mois, tant le miel français est supplanté par la production étrangère. Dans les locaux de sa société installée à Ensisheim, dans la campagne nord de Mulhouse (Haut-Rhin), il montre avec dépit ses fûts de 300 kilos empilés les uns sur les autres, renfermant des miels de tilleul, de sapin ou d'acacia. La récolte est terminée depuis plusieurs mois, mais le précieux nectar jaune n'a toujours pas trouvé preneur chez les grossistes.

"On n'a reçu aucune proposition. Au mois de septembre, ils nous ont dit qu'ils n'achetaient pas, qu'il fallait voir deux mois après. Deux mois après, toujours pas, et on se retrouve au mois de janvier, on n'a toujours pas écoulé la récolte", explique, dépité, ce producteur de 34 ans, installé depuis 2011. Si le miel se conserve, cette situation pose des difficultés de trésorerie à l'entreprise. En 2019, Laurent Fichter a investi dans un bâtiment d'exploitation et de nouvelles machines pour développer et professionnaliser cette activité familiale perpétuée depuis quatre générations. Avec 3.000 euros de crédit à rembourser chaque mois, il a besoin d'écouler ses dix tonnes de production. Labellisés bio, et répondant aux critères de l'Indication géographique protégée (IGP) "Miels d'Alsace", ses fûts se vendent habituellement entre 11 et 13 euros le kilo. Mais même rognant sur ses marges pour retomber à 8 euros, comme le miel conventionnel, il ne trouve pas d'acheteur.

"On fait l'effort d'une production de qualité, et finalement c'est presque comme si on avait travaillé pour rien", regrette-t-il. "En mai, je ne sais plus comment payer. Il va me rester quoi ? De finir comme un agriculteur qui se suicide ? Ce n'est pas le but", confie ce père de quatre enfants, qui en veut aux banques de refuser de jouer leur rôle "de tampon". - Second travail - Si la vente directe lui a permis de tenir pendant l'automne, il a fini par rédiger son CV pour chercher un second travail. Il commence lundi comme ouvrier dans une usine d'agro-alimentaire, et prévoit de payer une partie des charges de son exploitation avec son salaire.