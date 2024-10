La fintech Easyvest lève 13 millions d'euros auprès de Belfius et de la SFPIM

La fintech belge spécialisée dans l'investissement passif (ETF) Easyvest a levé 13 millions d'euros auprès de Belfius Insurance et de la Société Fédérale de Participations et d'Investissement (SFPIM), ont annoncé vendredi les acteurs de cette levée de fonds dans L'Écho, De Tijd et La Libre.