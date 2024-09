La situation économique de la Belgique "meilleure que la moyenne européenne", mais "l'explication est moins drôle": pourquoi?

La Belgique a mis plus d'argent public sur la table que d'autres pays pour soutenir son économie. "Donc on a plus de déficit. On n'a pas corrigé le tir alors que d'autres pays ont déjà commencé à réduire leur déficit", développe Philippe Ledent qui juge "insoutenable" ce déficit. "Vous pouvez encore un peu tirer sur la corde, mais le problème n'en sera que plus grand après."

Mais pourquoi est-il important de contrôler ce déficit? Simplement parce que quand on dépense plus d'argent que ce que l'on en gagne, il faut pouvoir aller chercher cet argent quelque part, trouver quelqu'un qui va nous en prêter. "Le risque, souligne l'économiste chez ING, c'est que ceux qui prêtent, un jour, vont dire non, ça ne va plus. Soit ils ne prêteront plus, soit ils prêteront à des taux très élevés. Et alors là, les problèmes deviennent beaucoup plus importants et plus brutaux."