La Sofico va porter plainte pour les dégradations sur l'E42 à Daussoulx

La circulation a été rouverte lundi sur l'E411 et mardi vers 14h00 sur l'E42 en direction de Liège. En direction de Mons, des réparations doivent encore être réalisées.

Les pompiers et le Service public de Wallonie ont procédé mardi à l'extinction des derniers feux ainsi qu'au nettoyage des voiries et de la berme centrale. Les revêtements ont été raclés sur environ dix centimètres sur les trois voies de circulation et une surface totale de 500 mètres carrés. Quelque 100 tonnes d'asphalte à chaud doivent désormais être posés avant une réouverture totale de la circulation.