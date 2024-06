L'acquisition de Van Hool par VDL finalisée

À la fin du mois dernier, cette reprise a reçu les autorisations nécessaires des autorités européennes de la concurrence. Il s'agissait du dernier obstacle à l'opération. L'accord a été conclu vendredi dernier et VDL devrait l'officialiser au début de cette semaine.

En mars dernier, les curateurs de Van Hool ont accepté une offre ferme et un accord de principe a été conclu avec VDL. On ne connaît cependant pas encore le nombre de travailleurs repris par VDL à Lierre. L'entreprise néerlandaise avait précédemment indiqué qu'elle pourrait conserver entre 300 et 600 emplois.