L'Américain Kellanova fait de Malines son plus grand hub logistique en Europe

L'entreprise américaine Kellanova, anciennement Kellogg's, a inauguré mardi à Malines, juste à côté de son usine Pringles, son plus grand site logistique européen. D'une superficie de 65.000 m2 et employant 250 personnes, la plateforme logistique facilitera la distribution de 21% du volume européen de l'entreprise - soit 250 tonnes de produits alimentaires par jour - vers le nord de la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg.

Le projet de cet entrepôt a été initié en 2022 et devrait atteindre sa pleine capacité opérationnelle en juillet 2024. Selon le géant américain, l'infrastructure logistique remplira deux fonctions principales: "centre de distribution et de co-packing pour les clients du Benelux et du nord de la France et hub Pringles pour la livraison de la production vers l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Irlande et l'Allemagne."

Kellanova affirme aussi accomplir, grâce à son nouvel outil malinois, des pas supplémentaires vers une réduction de son empreinte carbone.