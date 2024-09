L'Apaq-W veut encourager la durabilité de la filière laitière wallonne

Présentant mardi à Beauraing leur initiative, les responsables du Centre de Recherches ont expliqué que ce bilan DECIDE, basé sur une méthodologie scientifique, prend en considération les émissions directes produites sur l'exploitation et les émissions indirectes, issues, par exemple, du transport ou de la production des intrants.

Il analyse encore d'autres indicateurs environnementaux (bilan azoté, aménagements agroécologiques, acidification, etc...) mais aussi des éléments économiques (marge brute, revenu du travail agricole, etc....), et des indicateurs techniques (autonomie alimentaire) et sociaux concernant notamment la main d'œuvre ou l'intensité et la qualité du travail.