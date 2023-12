Le 1er train à grande vitesse des Etats-Unis, entre Los Angeles et Las Vegas, pour 2028

La première ligne de train à grande vitesse aux Etats-Unis verra le jour en 2028 entre Las Vegas et Los Angeles, à temps pour les Jeux olympiques, a annoncé vendredi le président américain Joe Biden.

"Nous construisons la première ligne de train à grande vitesse de l'histoire de notre pays. Et ça commence ici", a lancé un Joe Biden très en forme en déplacement à Las Vegas (Nevada).

Ce tout premier "TGV" américain promet de relier Los Angeles (Californie) à Las Vegas (Nevada) en un peu plus de deux heures, contre le double en voiture, et devrait transporter 11 millions de passagers par an.