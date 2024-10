Le BEL 20 a échoué de peu dans le rouge

Partager:

En baisse pendant une bonne partie de la journée jeudi, l'indice BEL 20 s'est repris lorsque Wall Street a ouvert en baisse après des chiffres d'inflation supérieurs aux attentes. L'indice bruxellois a finalement confirmé un repli de 0,02% en terminant à 4.246,83 points avec 14 de ses éléments dans le rouge.

Sofina (238,40) et Cofinimmo (63,15) étaient en tête avec des reculs de 1,81 et 1,17% alors que arGEN-X (480,00) soutenait le BEL 20 en gagnant 1,42% en compagnie de Solvay (36,96) et UCB (167,65), positives de 1,62 et 0,66%. Syensqo (75,80) et Galapagos (26,78) étaient par contre en baisse de 0,97 et 0,52%, les immobilières Aedifica (61,45) et WDP (23,08) abandonnant 0,89 et 0,86%.

AB InBev (58,76) et KBC (68,96) valaient 0,14 et 0,72% de moins que la veille, Lotus Bakeries (12.020) et Ageas (49,12) s'appréciant par contre de 0,17 et 0,86%. Melexis (71,35) et Elia (95,70) reculaient de 0,21 et 0,73%, GBL (68,40) reperdant 0,87% tandis que D'Ieteren (193,20) remontait de 0,73%. Bpost (2,645) se distinguait par ailleurs en bondissant de 3,7% après la réussite d'une émission obligataire. Jensen (42,50) remontait de 3,4% tandis que Viohalco (5,73) et Solvac (104,00) progressaient de 2,3 et 3% alors que Van de Velde (30,25) et Barco (11,53) abandonnaient 2,1 et 1,8%.