Le BEL 20 et ses voisins ont confirmé une prudente progression

AB InBev (54,86) était négative de 0,62% tandis que Lotus Bakeries (10.940) s'appréciait de 0,37%, KBC (66,96) et Ageas (42,48) de 0,57 et 0,24%.

Elia (97,10) se distinguait par un rebond de 3,46% suivie de Syensqo (69,43) qui remontait de 1,52%. Solvay (30,60) était également positive de 0,03% alors que arGEN-X (485,90) et Galapagos (22,34) reculaient de 0,53 et 0,27%, UCB (153,65) de 0,13%.

D'Ieteren (208,40) et Umicore (11,36) valaient 1,17 et 0,53% de plus que la veille, Melexis (78,65) gagnant de justesse 0,32%.

Hyloris (7,52) se distinguait par ailleurs en bondissant de 31,5% supplémentaires alors qu'IBA (11,40) et Nyxoah (7,52) chutaient de 5,1 et 4,1% en compagnie de Celyad (0,234) en baisse de 6,6%.

Bpost (2,51) et Econocom (2,06) abandonnaient enfin 3,1 et 2,8% à l'inverse de Kinepolis (40,15) et Barco (11,76) qui gagnaient 3,7 et 2,1% en compagnie de Unifiedpost (3,28), en progrès de 2,5%.

Vers 16h30, l'euro s'inscrivait à 1,0955 USD, contre 1,0920 la veille. Le lingot se négociait autour de 72.435 euros, en progrès de 345 euros.