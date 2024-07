Le BEL 20 se démarque par une sixième séance consécutive de hausse

Galapagos (25,30) valait 0,64% de plus que vendredi tandis que Solvay (33,18) et Syensqo (80,04) cédaient de justesse 0,24 et 0,17%.

Il bénéficiait du soutien d'UCB (157,40) qui bondissait de 3,52% en compagnie de arGEN-X (459,10) qui s'appréciait de 1,71%. Il était par contre freiné par le recul de 1,92% de AB InBev (55,08), Umicore (13,07) et Melexis (78,15) abandonnant de même 0,31 et 1,70%.

Les immobilières Aedifica (60,10) et Cofinimmo (60,35) étaient positives de 0,92 et 1,60%, D'Ieteren (211,60) et Elia (96,25) s'appréciant de leur côté de 0,57 et 0,94%.

Hors BEL 20, Tubize (120,60) bondissait de 3,4% en compagnie d'Exmar (7,79) et Euronav (15,57) qui gagnaient 3,4 et 1,6% alors que Econocom (1,96) et Unifiedpost (3,00) abandonnaient 3,2% chacune.

Biosenic (0,0093) et Nyxoah (7,72) étaient enfin négatives de 5,1 et 2% alors que Sequana Medical (0,876) rebondissait de 7,1%.