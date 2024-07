Le BEL 20 se distingue grâce à Sofina et Elia

KBC (70,90) gagnait 1,14% supplémentaire alors qu'Ageas (43,42) reperdait 0,32%, Lotus Bakeries (9.880) et AB InBev (55,68) cédant 0,20 et 0,22%.

Sofina (219,00) et Elia (94,05) étaient en tête avec des hausses de 2,15 et 2,01% alors que arGEN-X (429,00) concédait 0,16% après avoir gagné jusqu'à 1,69% en journée. UCB (146,55) et Syensqo (81,79) progressaient de 0,96 et 0,59% en compagnie de Galapagos (25,10), positive de 0,64%. Solvay (33,51) concédait par contre 0,95%.

Melexis (80,80) et D'Ieteren (208,80) abandonnaient 1,10 et 0,85% tandis que WDP (25,90) et Umicore (14,09) cédaient 1,07 et 0,35%.

Aperam (24,52) et Agfa-Gevaert (1,148) progressaient par ailleurs de 2,9 et 1,6% en compagnie de Titan Cement (32,25) qui bondissait de 4,9%. Recticel (12,98) et Belysse (0,77) chutaient par contre de 2,7 et 3,7%, Montea (79,60) et Xior (31,15) reculant de 1,8 et 1,3%.

Sequana Medical (0,86) se trouvait enfin amputée de 13,1% supplémentaires, Biosenic (0,009) plongeant de 12,6% alors que Biotalys (3,05) bondissait de 7% supplémentaires.