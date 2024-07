Le Bel 20 termine dans le rouge après les élections françaises

Partager:

Longtemps en légère hausse après les résultats des élections françaises, l'indice Bel 20 devait finalement céder 0,37%, à 3.945,04 points, avec 12 de ses éléments dans le rouge, Lotus Bakeries (9.820) et UCB (142,80) étant stationnaires.

En tête des baisses, Sofina (215,20) et Umicore (13,78) abandonnaient 2,18 et 2,06% en compagnie des immobilières Aedifica (57,55) et Cofinimmo (58,55), négatives de 1,54 et 2,01%. AB InBev (55,02) valait 0,22% de moins que vendredi tandis que KBC (67,02) et Ageas (43,52) s'appréciaient de 0,18 et 0,23%.

Galapagos (23,40) et Solvay (33,95) gagnaient 0,95 et 1,31% alors que Syensqo (83,80) et arGEN-X (401,10) reculaient de 1,19 et 0,40%. D'Ieteren (207,20) était en hausse de 0,29% à l'inverse d'Elia (89,00) qui abandonnait 0,95%. Les nouvelles informations concernant Unifiedpost (3,23) étaient accueillies par un bond de 11,7%, celui-ci s'ajoutant aux 7,4% déjà regagnés vendredi dernier.