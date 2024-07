Le Danemark va introduire une taxe carbone sur l'élevage, une première mondiale

Dès 2030, les rejets de méthane, second gaz à effet de serre le plus présent dans l'atmosphère, causés par les flatulences des bovins et cochons danois seront taxés à hauteur de 300 couronnes (40,2 euros) par tonne d'équivalent CO2.

Le Danemark va devenir le premier pays au monde à taxer rots et pets du bétail, une mesure unique qui vise à rapprocher le pays scandinave, qui se présente comme l'un des plus vertueux en matière de climat, de son objectif de neutralité carbone en 2045.

Ce montant passera à 750 couronnes (quelque 100 euros) cinq ans plus tard, en 2035, selon les termes d'un accord conclu fin juin entre le gouvernement, une partie de l'opposition et des représentants des éleveurs, de l'industrie, et du monde syndical.

Le texte doit encore être approuvé par le Parlement qui l'examinera après l'été.

Pour Christian Fromberg, spécialiste agriculture chez Greenpeace, le texte, "donne de l'espoir, dans un contexte où beaucoup de pays rétropédalent dans leur action climatique".

"Bien que la taxe carbone aurait dû être plus élevée et mise en place plus tôt, cela reste une étape importante", se félicite-t-il auprès de l'AFP.