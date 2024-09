Le fabricant belge de panneaux solaires Belga Solar lève 3 millions d'euros

En deux ans, l'entreprise a doublé son chiffre d'affaires et ses effectifs, comptant aujourd'hui 26 employés. Belga Solar réalise plus de 400 chantiers par an et ses produits sont distribués à une centaine d'installateurs belges, rappelle Wallonie Entreprendre.

Belga Solar a récemment diversifié ses activités à l'international avec des projets au Luxembourg et même en Équateur. L'entreprise a aussi inauguré en février dernier une nouvelle chaîne de production qui doit lui permettre de produire de 70.000 à 75.000 panneaux photovoltaïques par an dans ses installations de Baillonville.