Le groupe chimique BASF réduit ses dividendes

BASF versera 2,25 euros de dividende par action dans les prochaines années. Le montant s'élevait à 3,4 euros l'année dernière.

Le groupe indique également vouloir tracer une nouvelle voie en se concentrant sur son activité principale, soit les matériaux chimiques, les solutions industrielles, la nourriture et la santé. Les matériaux pour batteries, les solutions agricoles, les catalyseurs et les revêtements n'en font plus partie. Ces dernières activités sont qualifiées d'opérations autonomes, pour lesquelles BASF envisage différentes options ces prochaines années. La division agricole pourrait être introduite en bourse, a déclaré le CEO, Markus Kamieth.