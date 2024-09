Le MIC et Microsoft s'allient pour doper l'utilisation de l'IA dans les PME wallonnes

Le centre MIC (Meet, Innovate, Create) à Mons et Microsoft veulent combler le déficit de compétences en intelligence artificielle en Wallonie et encourager l'utilisation de la technologie dans les PME. Pour atteindre ces objectifs, ils ont annoncé mardi un nouveau partenariat stratégique qui veut permettre à 300.000 Wallons d'acquérir les connaissances de base en IA générative (de texte, d'images, d'audio, de vidéos...) ces trois prochaines années.

Les responsables du MIC et de Microsoft constatent que la Belgique et plus spécifiquement la Wallonie ont du retard en matière de compétences numériques par rapport aux pays voisins ainsi qu'aux objectifs européens. Seuls 59% des travailleurs belges et 55% en Wallonie ont des compétences numériques de niveau moyen ou supérieur, contre plus de 80% aux Pays-Bas notamment.

Le partenariat, baptisé "IAttitude", veut donc développer les compétences en intelligence artificielle en Wallonie et accélérer son adoption dans les PME. En collaboration avec Microsoft, le MIC mettra désormais gratuitement à disposition un catalogue de formation en matière d'IA pour favoriser la montée en compétences. Le programme proposera aussi des ateliers, des accompagnements et des certifications qui auront une valeur sur le marché de l'emploi.